В Центробанке высказались против фиксации курса рубля

В Центробанке выступили против перехода к фиксированному курсу рубля. По мнению финансового регулятора, это приведет к потере суверенитета.

«Любые идеи, связанные с таргетированием курса, в случае их реализации неизбежно приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики», – заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает «Интерфакс».

«Таргетирование инфляции – это наилучший способ обеспечить предсказуемую и низкую инфляцию на среднесрочном горизонте, которая необходима для сохранения покупательной способности населения, предсказуемости условий ведения бизнеса, его рентабельности (потому что когда инфляция высокая, она еще и сильно колеблется, сильно колеблются отдельные цены, что снижает предсказуемость рентабельности). Это единственный способ обеспечить доступность долгосрочных кредитов в экономике», – подчеркнул Заботкин.

По его словам, фиксированный обменный курс рубля или курс, который определяется каким-то заранее заданным диапазоном, означает, что «мы, по сути дела, отказываемся от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой мы наш курс привязываем».

Такой подход также опасен закреплением инфляции на высоких уровнях, сказал он. Ранее в странах-эмитентах резервных валют (доллара и евро) инфляция была низкой. «Сейчас это не так. Если мы будем проводить нашу денежно-кредитную политику, привязывать ее параметры к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8-10%, то и у нас инфляция будет такой же. Это точно тот вариант, который для нас неприемлем», – заявил зампред ЦБ.

Заботкин отметил, что это как раз и является иллюстрацией тезиса, что таргетирование обменного курса – это, по сути, отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики. «Мне кажется, что все, кто предлагают эти идеи, должны это учитывать», – заявил Заботкин.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, отвечая на вопрос, имеет ли право на существование дискуссия о пересмотре подхода к денежно-кредитной политике, включая такой радикальный шаг, как переход к таргетированию рубля, а не инфляции, заявил, что такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах. Механизм, позволяющий в условиях плавающего курса обеспечивать его достаточную стабильность, в текущих условиях почти не работает, правительству и ЦБ нужно переосмыслить экономические инструменты последних лет, поставив во главу угла рост, для которого важен и оптимальный курс рубля, заявил добавил Белоусов.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дискуссия о переходе к таргетированию курса рубля, а не инфляции в данный момент носит экспертный характер.

Москва, Андрей Дорофеев

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