Суд вынес приговоры по делу о хищении при строительстве резиденции Путина

Второй Западный окружный военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего генерального директора холдинговой компании (ХК) «Форум» Дмитрия Михальченко за создание преступного сообщества и хищение денежных средств при строительстве резиденции президента России в подмосковном Ново-Огареве. Подельники бизнесмена также приговорены к длительным срокам заключения, передает «Интерфакс».

Михальченко судом также назначен штраф в размере 1 млн рублей.

Другому фигуранту – бывшему директору ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны России (ФСО) Андрею Каминову – суд назначил 15 лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей.

Экс-руководителя Службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) ФСО России генерал-лейтенанта запаса Игоря Васильева и начальника одного из отделов этой же службы полковника Дмитрия Улитина – суд приговорил к шести и пяти годам колонии общего режима соответственно со штрафами по 500 тысяч рублей и лишением званий.

Еще двоим фигурантам – экс-гендиректору компании «Стройфасад» Сергею Литвинову и одному из бывших руководителей компании «Климат проф» Борису Мальцеву – суд назначил 11 лет колонии строгого режима со штрафом 600 тысяч рублей и три года колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей соответственно.

Суд также взыскал с осужденных боле 1,2 млрд рублей по гражданскому иску ФСО России в счет взыскания материального ущерба.

Все фигуранты признаны виновными в особо крупной растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Михальченко, Каминов и Литвинову также – в создании, руководстве и участии в организованном преступном сообществе соответственно с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Уголовное дело о хищении денежных средств при строительстве резиденции президента РФ в Ново-Огареве было возбуждено в 2017 году и выделено из дела в отношении Михальченко о контрабанде элитного алкоголя.

Как установило следствие, при строительстве различных объектов резиденции было похищено более 1,2 млрд рублей.

Ранее ряд фигурантов дела, признавших вину и заключивших соглашения о сотрудничестве со следствием, были приговорены к различным срокам лишения свободы.

Михальченко, не признававший вину, в 2018 году был приговорен к лишению свободы за контрабанду алкоголя.

Москва, Андрей Дорофеев

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