Шантажировал коллег порнографией: создатель сайта «Омбудсмен полиции» приговорен к пяти годам колонии

Люблинский районный суд столицы приговорил к пяти годам колонии бывшего сотрудника МВД, создателя интернет-сообщества «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, признанного виновным в вымогательстве и распространении порнографии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что Воронцов в октябре 2017 года вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тыс рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив денежные средства, он опубликовал их в одном из сообществ в социальной сети, являясь его администратором и участником. В сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил в социальной сети интимные фотографии другого полицейского», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, на своем ресурсе Воронцов опубликовал записи, «оскорбляющие сотрудника органов внутренних дел, являющегося представителем власти, в связи с исполнением им должностных обязанностей».

Государственный обвинитель в ходе судебных прений просил суд назначить Воронцову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Суд постановил приговорить фигуранта к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, страниц и иных ресурсов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет сроком на 10 лет, с лишением специального звания «майор полиции».

Воронцов осужден по п. «г» ч. 2 ст. 163 (вымогательство, совершенное в крупном размере), п. «а, б» ч. 3 ст. 242 (незаконное распространение порнографических материалов, группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет), п. «б» ч. 3 ст. 242 (незаконное распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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