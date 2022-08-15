Генпрокуратура проверит информацию о невыплате зарплаты сотрудникам «Мосводоканала» в ЛНР

Информацию СМИ о невыплате зарплат сотрудникам АО «Мосводоканал», которые были направлены в Луганскую Народную Республику для восстановления инфраструктуры, проверит Генеральная прокуратура России. С просьбой о проведении проверки в надзорное ведомство обратилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«В связи с появившейся в СМИ информацией о невыплате зарплаты работникам «Мосводоканала», задействованным в восстановлении социальной инфраструктуры в ЛНР, направила обращение в Генпрокуратуру России с просьбой провести все необходимые проверки и при необходимости принять меры по восстановлению прав работников», – написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Ранее сотрудники «Мосводоканала», командированные в город Счастье на территории ЛНР для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры, записали видеообращение к руководству РФ. В ролике они попросили оказать им помощь в связи с задержкой зарплаты.

«Принимая решение приехать на восстановление ЛНР, мы даже не подозревали, что можем быть обмануты, учитывая какое внимание общественности привлечено к данной проблеме. Работаем без трудового договора. Наши требования не были удовлетворены. Просим вашего содействия», – озвучил коллективное обращение один из персонажей видеоролика.

Москва, Андрей Дорофеев

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