Иран способен преподнести России неприятный сюрприз

Прагматичный Иран может проигнорировать сближение с Россией и согласиться на подготовленное Западом соглашение о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по своей ядерной программе (СВПД) с последующим снятием санкций. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало на пресс-конференции в Москве. Для Москвы такое соглашение может обернуться крайне негативно: Европа сможет рассчитывать на иранские энергоресурсы, заменив ими российские.

В частности, старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин полагает, что сейчас наступил уникальный момент для восстановления СВПД.

«К концу этого года экспорт российской нефти в Европу практически иссякнет. И прежде всего Европа заинтересована в дополнительных поставках. Сейчас в нефтехранилищах Ирана, а также на танкерах, которые используются как нефтехранилища, около 80 млн баррелей нефти. Конечно, всю эту нефть Иран одномоментно не выбросит на мировой рынок – все-таки есть такая организация как ОПЕК. Но в любом случае, Иран сразу же после снятия санкций готов большое количество нефти отправить, прежде всего, в Европу», – пояснил эксперт.

При этом Сажин отметил сильную заинтересованность Европы в освоении новых рынков сбыта, а Ирана – в высоких технологиях. «Вспомним 16-й год, когда закончилась первая волна жестких санкций против Ирана. Я был тогда в Тегеране и видел, что все гостиницы были заполнены бизнесменами из всего мира, но, прежде всего, из Европы. Каждый хотел забить колышек на будущую деятельность в этой стране. И Иран также заинтересован. Сейчас экономика Ирана находится в сложном положении. Она заинтересована, прежде всего, в огромных инвестициях – причем, инвестициях во все отрасли экономики, и второе – в высоких технологиях. Это могут дать, прежде всего, Европа, Япония, Южная Корея», – подчеркнул он.

«Безусловно, есть такой момент, он обсуждается как в Иране, так и у нас среди политологов – что эта сделка не будет 100% выгодна России, именно поэтому. Несмотря на то, что Иран сейчас действительно очень сблизился с Россией, все-таки иранская политика всегда была прагматичной, и те возможности, которые предоставит Ирану Европа, конечно, может сделать так, что Иран все больше и больше будет ориентироваться на Запад», – уточнил эксперт.

Вместе с тем Сажин обратил внимание на заинтересованность в скорейшем восстановлении СВПД со стороны США, которым необходимо перед промежуточными выборами в Конгресс повысить рейтинг власти, снизив цены на бензин внутри страны, в том числе за счет иранской нефти. «Все это вместе свидетельствует о том, что сейчас в отличие от предыдущих периодов, все участники встречи в Вене исключительно заинтересованы в быстром решении этого вопроса. Думаю, исходя из той информации, что мы имеем на сегодняшний день, остались небольшие моменты, которые в ближайшие дни будут уже решены», – подытожил Сажин.

Между тем, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Иране в 2001-2005 гг. Александр Марьясов считает, что достижение компромисса по возобновлению СВПД может затянуться, а предстоящие в ноябре американские выборы в переговорах с Тегераном играют как раз роль тормоза.

«Судя по всему, иранцы готовы продолжить торговаться с Вашингтоном и продолжать непрямые переговоры. Но этот процесс может затянуться, потому что в Иране нет консенсуса относительно условий возобновления СВПГ. За достижение скорейшего компромиссных развязок выступает президент [Ибрахим] Раиси и умеренная часть. Достаточно влиятельное сильное крыло радикального духовенства, где большую роль играет влиятельный иранский парламент, большинство депутатов которого выступают против сделки. Верховный руководитель Али Хаменеи пока выдерживает паузу, взвешивая аргументы за и против. С одной стороны, он не доверяет американцам, которые неоднократно нарушали достигнутые договоренности, даже письменные договоренности, а с другой стороны, Иран остро нуждается в снятии санкций и особенно разморозке нефтяного эмбарго», – отметил он.

«Администрация Байдена, судя по всему, также не откажется от продолжения переговоров, хотя, вероятно, не будет форсировать достижение каких-либо даже небольших компромиссных договоренностей, по крайней мере, до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, чтобы не раздражать серьезных противников ядерной сделки с Ираном. Поэтому, на мой взгляд, вряд ли стоит ожидать в ближайшее время восстановления СВПД, поскольку предстоит еще достаточно серьезный переговорный процесс», – заключил Марьясов.

Ранее сообщалось, что 8 августа координатором от ЕС был представлен окончательный текст соглашения по СВПД. 15 августа Иран направил в ЕС ответ на подготовленный документ, детали которого не разглашаются.

СВПД был подписан в 2015 году для преодоления кризиса вокруг иранской ядерной программы между Тегераном и «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году на тот момент президент США Дональд Трамп вышел из договора. Нынешний глава Белого Дома Джо Байден шел на выборы с намерением вернуться в ядерную сделку с Ираном. С апреля прошлого года в Вене идут переговоры с Тегераном о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.

Москва, Мария Соколова

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