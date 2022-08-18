Рослесхоз обвинил рязанских чиновников в сокрытии масштаба пожаров

Чиновники Рязанской области скрывали реальные масштабы лесных пожаров, что помешало вовремя направить на тушение огня дополнительные силы. Об этом заявили в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства.

«Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы. В настоящее время группировка сил и средств по ликвидации возгораний усилена бойцами и спецтехникой Авиалесоохраны, МЧС России», – говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, сегодня в 10:00 Рослесхоз провел заседание федерального штаба с целью координации сил и наращивания группировки. Первые федеральные десантники из Йошкар-Олы уже прибыли на место. Группировка из Сибири находится в пути.

В то же время, как сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков, в настоящее время в регионе наблюдается три очага пожаров общей площадью 181 гектар. На тушении задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники.

«Начинает работать Ил-76, задача – сделать три рейса в первой половине дня. Забор воды будет производиться на подготовленной площадке в Дягилево. В настоящее время пожар низовой, вчерашняя работа Ил-76 позволила сбить верховой пожар. Осадков не ожидается, по прогнозам сохранится достаточно серьезная ветровая нагрузка», – отметил глава региона.

Как предполагается, руководитель Рослесхоза Иван Советников и его заместитель Алексей Венглинский сегодня прибудут в регион для координации тушения возгораний.

Как сообщал «Новый День», в ряде районов Москвы и Подмосковья наблюдается задымление и ощущается запах гари. Как пояснили специалисты, это связано с природными пожарами, возникшими в Рязанской области.

Власти Москвы направили в регион крупную группировку сил и средств, включающую пять вертолетов.

Москва, Андрей Дорофеев

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