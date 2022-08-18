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Суббота, 20 августа 2022, 10:56 мск

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В ход пошла коммунальная техника: власти Москвы удвоили группировку пожарных в Рязанской области

Столичные власти вдвое увеличили группировку сил, направленную в Рязанскую область для тушения пожаров. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

«По поручению Сергея Собянина группировка сил и средств, направленная для локализации ландшафтных пожаров в Рязанскую область, увеличена вдвое. Кроме того, к локализации возгораний дополнительно приступят еще два вертолета Ка-32А, вертолеты этой модели способны единовременно сбрасывать на очаг возгорания до пяти тонн воды», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Всего в локализации ландшафтных пожаров в Рязанской области теперь задействовано пять вертолетов Московского авиацентра: три Ка-32А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т, способный сбрасывать на очаг возгорания до 15 тонн воды, вертолет-разведчик ВК 117С-2.

Кроме сил и средств пожарно-спасательного гарнизона столицы, на помощь Рязанской области прибыли сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб.

В ликвидации возгораний задействован уникальный пожарно-спасательный комплекс «Водолей». Укомплектованный плавающими мотопомпами и 15 напорными всасывающими рукавами, он способен подавать для пожаротушения 170 литров воды в секунду на расстоянии до 1,2 километра.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Лесные пожары

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