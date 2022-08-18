Банк России перестал считать доллар надежным способом сбережений

Американский доллар не является надежным способом сбережений внутри России после введения западных санкций. Об этом говорится в публикации образовательного проекта Банка России «Финансовая культура».

«После введения санкций средства в долларах внутри России больше не являются таким надежным способом сбережений, которым многие их считали. Санкции могут ужесточаться, и ни банки, ни ЦБ не смогут на это повлиять», – поясняется в сообщении.

«Если для вас по каким-то причинам важно держать часть средств именно в валютах стран, которые ввели санкции (например, у вас там есть постоянные расходы), то стоит изучить возможность открытия счета за рубежом. Если для вас важно хранить деньги в России, то лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы», – уточняется в публикации.

Москва, Светлана Антонова

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