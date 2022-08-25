«Парни из высших сфер»: мошенники выманили 180 млн рублей за назначение на должность

Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Москве группу мошенников, которые выманили крупную сумму, выдавая себя за чиновников высокого уровня. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Установлено, что организатор преступной схемы Девятов Игорь Борисович и четверо его подельников, представляясь высокопоставленными чиновниками в высших органах государственной власти РФ, используя вымышленные имена, в частности, Невзлин Марк Анатольевич, незаконно завладели денежными средствами, принадлежащими гражданину РФ, в сумме не менее 180 млн рублей за фиктивное решение вопроса о назначении потерпевшего на государственную должность, а также оказание содействия в получении подконтрольной потерпевшему коммерческой организации находящихся в государственной собственности земельных участков под жилую застройку», – сообщила Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий злоумышленники были задержаны. По местам их проживания обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, а также деньги и предметы роскоши на сумму свыше 55 млн рублей.

«В отношении задержанных главным следственным управлением ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Часть фигурантов дает признательные показания», – отметила Ирина Волк.

Москва, Андрей Дорофеев

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