«Позорище и смертный политический приговор»: «эсеры» раскритиковали «административные» выборы в Твери

В Твери жесткий административный ресурс обеспечил «Единой России» единоличную победу на выборах в городскую думу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили лидеры «Справедливой России – За правду» сегодня на пресс-конференции в Москве. Как считают «эсеры», ситуация свидетельствует о «смертном политическом приговоре» многопартийной системе и руководства региона.

В частности, лидер партии Сергей Миронов обратил внимание, что «как шагреневая кожа скукоживается количество партий», а в Гордуме Твери вообще сложилась монополия одной партии. «Позорище! 25 мандатов в Городское собрание разыгралось и 25 мандатов «Единой России». Поздравляем, монополия! Ребята, вы чего совсем что ли? Именно в Твери был прямой запрет на размещение любой наружной рекламы для нашей партии как будто мы не парламентская партия, как будто мы не поддерживаем президента, специальную военную операцию», – заявил политик.

«При многопартийной системе – позор! Ну, хорошо, не любит губернатор там нашу партию… Ну, дали бы КПРФ, ЛДПР, «Новым людям»… Нет, все захапали себе, потому что абсолютно жесткий административный ресурс – и больше ничего. Не любовь пламенная тверчан к «ЕР», только административный ресурс!» – подчеркнул Миронов.

Секретарь президиума Центрального совета партии по политическим вопросам Дмитрий Гусев со своей стороны назвал такой результат выборов в Твери политическим приговором для руководства области. «Уверен, что власти Тверской области подписали себе таким беспрецедентным давлением на партии смертный политический приговор, потому что долго стоять на одной политической ноге, на одной партийной ноге – конечно же невозможно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в Твери. Думаю, там нас ждет много интересных сюрпризов», – пояснил Гусев.

Что касается ситуации в целом по стране, то в «Справедливой России – За правду» дали удовлетворительную оценку прошедшим в РФ выборам. «По сравнению с ЕДГ в прошлом году, когда были выборы в Госдуму, – ну, на порядки нарушений меньше. Это объективно», – заключил Миронов.

В России с 9 по 11 сентября проходили выборы 15 высших должностных лиц регионов, депутатов 6 законодательных собраний, 12 советов административных центров субъектов, а также органов местного самоуправления.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»