«Одного дня достаточно»: эсеры выступили за отмену многодневного голосования

Сопредседатель «Справедливой России – За Правду» Сергей Миронов, подводя итоги прошедших 11 сентября в России выборов, предложил отменить многодневное голосование и перенести единый день голосования с сентября.

«Не нужно ни двух, ни трех дней, одного дня голосования, как было всегда, вполне достаточно», – написал политик в своем Telegram. По его мнению, «вся придумка с тремя днями – это подпорка для ЕР, которая даже им не нужна». В качестве примера Миронов привел однодневное голосование на выборах губернатора в Бурятии. «Один день голосования в Бурятии – самый лучший результат у кандидата от ЕР, 86,23%. Так зачем три дня?!», – вопрошает он.

Политик также выразил мнение, что единый день голосования нужно перенести с сентября. «Все-таки второе воскресенье сентября – это рано. Многие люди еще в отпусках, другие завершают дачный сезон», – отметил Миронов. По его словам, нужен перенос ЕДГ хотя бы на октябрь, «тогда будет увеличение явки».

В целом руководитель СЗРП выразил удовлетворение итогами выборов.

Надо отметить, что за возвращение однодневного голосования также высказались другие представители думской оппозиции. Так, первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что «выборы должны проходить в один день, с ограничениями надомного голосования», передает «Интерфакс». Также он предложил перенести единый день голосования на март. Оценивая результаты выборов, коммунист заявил, что Компартия «подтвердила позицию главной оппозиционной силы».

О необходимости переноса ЕДГ на весну также заявили в ЛДПР. А в партии «Новые люди» призвали «возвращаться к одному дню голосования».

Кроме того, в СЗРП и ЛДПР заявили о «полезности» дистанционного электронного голосования, которое в этом году проходило в семи регионах. Глава Центрального аппарата ЛДПР Алексей Диденко считает, что этот инструмент нужно внедрять на всех уровнях выборов и «на всю Россию».

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, меж тем, накануне выступила за развитие многодневного голосования. По ее словам, на такой формат есть запрос от избирателей. Трехдневка «расширила возможности людей лучшим образом спланировать свое время», – полагает Памфилова.

Москва, Наталья Петрова

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