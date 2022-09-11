Расширяет «возможности»: глава ЦИК России выступила за развитие многодневного голосования

Многодневное голосование расширило возможности избирателей в планировании своего времени, от избирателей есть запрос на такой формат. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, передает РИА «Новости».

«Что сделала трехдневка? Она расширила возможности людей лучшим образом спланировать свое время, когда удобнее, и запрос есть... Да, нам сложнее... работать, потому что нагрузок больше, но сами себе создали эти сложности, потому что мы многие новации, которые вводим, они усложняют нашу работу, но избиратели от этого выигрывают», – сказала Памфилова в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Глава ЦИК также обратила внимание, что регионам самим дали возможность определить продолжительность голосования, исходя из удобства и запросов людей. По ее словам, для самого Центризбикома самым оптимальным является голосование в два дня, но опираться все равно нужно на избирателей и их интересы.

Напомним, выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. Всего проходит около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

Москва, Светлана Антонова

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