Мосгоризбирком озвучил предварительные итоги выборов муниципальных депутатов

На выборах муниципальных депутатов в Москве замещены 1416 мандатов, а в Люблино пройдёт жеребьёвка между двумя кандидатами, набравшими одинаковое количество голосов. Об этом сообщила журналистам председатель столичной избирательной комиссии Ольга Кириллова, передает РИА «Новости».

Кириллова уточнила, что результаты подведены в 124 муниципальных образованиях, кроме Люблино.

«Как распределились 1416 мандатов: «Единая Россия» – 1160 мандатов, «Мой район» – 134, КПРФ – 42, «Справедливая Россия» – 20, «Новые люди» – 20, ЛДПР – 11, «Яблоко» – 3, и «Коммунисты России» – 1», – уточнила глава Мосгоризбиркома.

Как ранее сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, итоговая явка на муниципальных выборах составила 33,9%.

Выборы в Москве проходили в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование длилось три дня – с 9 по 11 сентября.

Москва, Андрей Дорофеев

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