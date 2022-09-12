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Понедельник, 12 сентября 2022, 10:07 мск

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Около 20 тысяч хакерских атак на систему голосования совершено за время выборов в Москве

За три дня, в течение которых в столице проходили выборы муниципальных депутатов, на систему голосования было совершено около 20 тысяч хакерских атак. Об этом на своей странице в сети «ВКонтакте» сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.

«Выборы прошли штатно, жалоб было немного. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не произошло. За три дня голосования было почти 20 тысяч попыток хакерских атак, но они не повлияли на работу систем. Важное новшество этих выборов – электронный реестр. Он облегчил процесс выборов и решил свою задачу – недопущение повторных голосований. Опыт пилотной работы реестра можно считать успешным», – заявили в штабе.

По данным общественников, явка в Москве составила 33,9%. Сейчас проходит обработка последних данных.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Кибертерроризм

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