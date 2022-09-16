Бывший замглавы администрации подмосковного Воскресенска проведет 8 лет в колонии

Суд признал бывшего заместителя главы администрации Воскресенска Александра Савкина виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В суде установлено, что в январе 2022 года Савкин получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 160 тыс рублей. Денежные средства передавались за победу на электронном аукционе на право проведения ремонтных работ асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городском округе, а также последующее сопровождение контракта и беспрепятственное его исполнение», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд приговорил Савкина к 8 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки – 1,6 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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