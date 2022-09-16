российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:28 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Бывший замглавы администрации подмосковного Воскресенска проведет 8 лет в колонии

Суд признал бывшего заместителя главы администрации Воскресенска Александра Савкина виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В суде установлено, что в январе 2022 года Савкин получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 160 тыс рублей. Денежные средства передавались за победу на электронном аукционе на право проведения ремонтных работ асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городском округе, а также последующее сопровождение контракта и беспрепятственное его исполнение», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд приговорил Савкина к 8 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки – 1,6 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

Ущерб на 144 миллиона: главу района Приангарья обвинили в контрабанде леса в Китай / Суд взыскал в доход государства имущество экс-помощника главы Россельхознадзора на 400 млн рублей / «Парни из высших сфер»: мошенники выманили 180 млн рублей за назначение на должность / Нарколог Брюн обвиняется в хищении 20 млн рублей – прокуратура Москвы / Нарколога Брюна отправили под домашний арест по делу о крупном мошенничестве / Зампред правительства Ленобласти попал под уголовку. Следствие требует его ареста / «Рокировка»: сотрудники подмосковного СИЗО проведут долгие годы в колонии / На Алтае экс-министра здравоохранения задержали за взятки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция, Подмосковье,