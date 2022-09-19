Банк России ужесточает требования к ипотеке с низким первоначальным взносом

Банк России установил с 1 декабря ужесточает требования к ипотеке с первоначальным взносом менее 10%, установив с 1 декабря надбавку к коэффициенту риска по жилищным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве (ДДУ).

«Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика. Мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом», – говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ пояснили, что в последние месяцы на первичном рынке жилья строительные компании начали активно рекламировать ипотечные программы без первоначального взноса, в том числе в рассрочку. При этом исторические данные банков показывают, что заемщики, обращающиеся за кредитом с низким первоначальным взносом, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска.

В соответствии с действующими правилами при расчете первоначального взноса учитываются только собственные средства заемщика и не допускается учет заемных средств, рассрочек и (или) комиссий от застройщика. «В случае роста доли кредитов без первоначального взноса в выдачах кредитные портфели банков будут более уязвимы к возможным шокам. Принятая мера позволит ограничить практики предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе», – считает Банк России.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что за первые семь месяцев 2022 года долг граждан России по ипотеке вырос на 913 млн рублей и по темпам увеличения грозит довести общий долг до абсолютного исторического рекорда – 13 триллионов рублей.

Москва, Светлана Антонова

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