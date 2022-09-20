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Вторник, 20 сентября 2022, 19:55 мск

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Минюст РФ использует крымский опыт для быстрой унификации законодательства Донбасса

В случае принятия республик Донбасса в состав России, унификация законодательства может быть проведена достаточно быстро, основываясь на опыте Крыма. Об этом заявил первый замминистра юстиции Евгений Забарчук, передает «Интерфакс».

«Будем работать, чтобы не отличалось», – сказал он, отвечая журналистам на вопрос, сильно ли будет отличаться законодательство после проведения референдума о присоединении республик к РФ.

Забарчук признал, что сейчас различия есть: «Конечно, есть особенности – что там, что у нас. Это разные системы законодательства».

По его словам, унификация может быть проведена по примеру Крыма.

«Да, конечно. Мы все гармонизируем, все будет нормально. И быстро. Есть наработки», – заявил он.

Ранее сегодня стало известно, что власти ЛНР и ДНР решили провести референдумы по вопросу вхождения в состав РФ в период с 23 по 27 сентября.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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