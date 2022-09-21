российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 сентября 2022, 12:10 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Почти полторы тысячи гумконвоев отправилось на Донбасс с начала марта

Почти полторы тысячи автомобильных колонн с гуманитарной помощью для жителей Донбасса оформили с начала марта российские таможенники. Об этом сообщила сегодня Федеральная таможенная служба.

«Более 100 тыс тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР оформили российские таможенники. С начала марта через приграничные посты Южного и Центрального таможенных управлений проследовали 1499 колонн и 9 железнодорожных составов с продуктами питания и товарами первой необходимости», – говорится в сообщении пресс-службы ФТС.

В ведомстве добавили, что все конвои МЧС России таможенники оформляют в приоритетном порядке, без уплаты таможенных платежей и применения мер нетарифного регулирования.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

Имеют ли право военнообязанные ездить по России и выезжать за рубеж? Объясняют юристы и комиссариат / После объявления мобилизации из ВС РФ уволят только стариков и больных / Правозащитники рассказали, кого призовут в первую очередь / Шойгу рассказал, сколько и кого призовут на военную службу в рамках частичной мобилизации / Шойгу: с начала СВО на Украине погибли 5937 российских военных / Путин: Россия поддержит решение жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей / «Ухудшит ситуацию»: генсек НАТО оценил последствия референдумов в ЛДНР / Минюст РФ использует крымский опыт для быстрой унификации законодательства Донбасса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Донбасс vs Киев,