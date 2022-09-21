Почти полторы тысячи гумконвоев отправилось на Донбасс с начала марта

Почти полторы тысячи автомобильных колонн с гуманитарной помощью для жителей Донбасса оформили с начала марта российские таможенники. Об этом сообщила сегодня Федеральная таможенная служба.

«Более 100 тыс тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР оформили российские таможенники. С начала марта через приграничные посты Южного и Центрального таможенных управлений проследовали 1499 колонн и 9 железнодорожных составов с продуктами питания и товарами первой необходимости», – говорится в сообщении пресс-службы ФТС.

В ведомстве добавили, что все конвои МЧС России таможенники оформляют в приоритетном порядке, без уплаты таможенных платежей и применения мер нетарифного регулирования.

Москва, Андрей Дорофеев

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