Сильнейший обвал с февраля: индекс Мосбиржи рухнул после обращения Путина

Сегодня после обращения президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации российский рынок акций пережил новый обвал. К 10:05 мск индекс Мосбиржи рухнул на 7,8% до 2043 пунктов, индекс РТС – на 10,7% 1031 пункта, обновив февральские антирекорды.

Индекс гособлигаций RGBI снизился на 4,17%, продемонстрировав самое глубокое падение за полгода.

Комментируя ситуацию на финансовом рынке, аналитики «БКС-Экспресс», обратили внимание, что российские индексы во вторник показали мощнейшее падение с февраля. «Снижение проходило во всех секторах. Нет ни одной акции в индексе МосБиржи, которая бы потеряла менее 2%. По итогам вчерашнего дня объем торгов акциями индекса составил 154 млрд рублей, из которых 26 млрд пришлись на вечернюю сессию. Это рекордные обороты после возобновления торгов в марте. Они примерно в 5 раз больше, чем среднедневной объем торгов последних месяцев», – отметили финансисты.

К настоящему времени индексы отыграли часть утренних потерь. К 11:52 мск индекс Мосбиржи снижается на 2,27%, индекс РТС – 2,57%.

Стоит отметить, что на валютном рынке обошлось без серьезных потрясений. В настоящее время биржевой курс доллара колеблется около отметки 60,8475 рубля, евро – 60,0425.

Напомним, накануне Мосбиржа также пережила серьезный обвал котировок после новостей о проведении референдумов в народных республиках Донбасса, Запорожье и Херсонской области о схождении в состав России. Индексы рухнули более чем на 10%.

Москва, Светлана Антонова

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