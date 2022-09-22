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Четверг, 22 сентября 2022, 13:25 мск

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Новая стратегия США: Пентагон готовит тайные удары биологическим оружием

Доказательства, собранные парламентской комиссией по расследованию деятельности биолабораторий на Украине, свидетельствуют, что Пентагон работает над сценариями тайного применения биологического оружия. Об этом сегодня в ходе заседания комиссии заявила ее сопредседатель, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Военно-биологическая активность Пентагона на Украине и в мире может расцениваться как подготовка к новому формату незаметного военно-биологического вторжения», – сказала Яровая, подчеркнув, что фактически Вашингтон формирует новую глобальную сеть непредсказуемых источников смертельной опасности для всего человечества.

Вице-спикер Госдумы обратила внимание, что на совещании в Женеве, в котором приняли участие 89 государств – участников Конвенции о запрещении биологического оружия, Россия представила документы и вещественные доказательства, подтверждающие факты военно-биологической деятельности США на территории Украины. При этом ни одна делегация, в том числе США и Украины, не опровергла подлинность ни одного документа, подчеркнула она.

Как отметила Яровая, США на совещании подтвердили факт вывоза биоматериалов с территории Украины, хотя по их утверждению образцы вывозились «редко», с обоснованием гуманитарных целей, что не подтверждается никакими документами.

«Более того, экстренное уничтожение оборудования и вывоз документов с пробами в первые дни спецоперации свидетельствуют об опасных военно-биологических проектах США на Украине, равно как и опрометчивое заявление Виктории Нуланд», – добавила сопредседатель комиссии.

Также Яровая обратила внимание, что США в официальных документах не отрицают: по соглашению с Украиной от 2005 года они получили право запрашивать образцы штаммов, в частности «для дальнейшего секвенирования, определения характеристик или выявления новых и появляющихся штаммов патогенов». Однако в ежегодном отчете национальной разведки США «Об угрозах редактирования генома» эти действия определены как элемент оружия массового поражения, уточнила она.

«Таким образом, имеет место подтвержденный факт работы США над биологическим оружием», – считает вице-спикер Госдумы.

Помимо этого, как подчеркнула Яровая, «однозначно и многократно» подтверждено, что именно Пентагон курировал и реализовывал военно-биологический проект на Украине: так, в структуре минобороны Украины при поддержке США были созданы санитарно-эпидемиологические отделы.

«Это подтверждает и объясняет факт испытания препаратов и проведения экспериментов на военнослужащих Украины, – констатировала вице-спикер Госдумы. – Кроме того, это дает ответ, кто и как все это время накачивает военнослужащих ВСУ психотропными и наркотическими препаратами, превращая их в маниакальных убийц, которые совершают жуткие кровавые преступления против мирных граждан».

Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов по итогам женевского совещания заявлял, что США наращивают военно-биологический потенциал под видом оказания помощи развивающимся странам, что проявляется в строительстве военных лабораторий вдоль границ геополитических противников, сборе штаммов особо опасных микроорганизмов, специфичных для определенных территорий, а также проведении испытаний на людях токсичных препаратов. По его словам, Вашингтон прикрывается статьей X Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) о международном сотрудничестве и обмене информацией в мирных целях.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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