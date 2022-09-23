Президент Московской областной нотариальной палаты отправлен под домашний арест

Суд отправил под домашний арест президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова, подозреваемого в коммерческом подкупе. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«В отношении президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова Пресненским районным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе московских судов общей юрисдикции уточнили, что эта мера пресечения избрана на срок до 21 ноября 2022 года.

Ранее в СК сообщали, что в отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере).

«По версии следствия, в сентябре 2021 года Смирнов, обладая сведениями о заинтересованности женщины в назначении ее сына на должность нотариуса в одном из нотариальных округов Московской области, в целях незаконного личного обогащения выдвинул требования о передаче ему денежных средств в размере 5 млн рублей за способствование успешного прохождения конкурса и назначению молодого человека на вакантную должность нотариуса. Смирнов получил указанную денежную сумму в служебном кабинете, расположенном на Озерковской набережной в городе Москве», – отмечали в СК.

При силовой поддержке оперативников в служебном кабинете и по месту проживания подозреваемого были проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, документы и иные предметы, имеющие значение для следствия.

«Преступная деятельность мужчины выявлена благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ФСБ России», – уточнили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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