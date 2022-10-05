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Среда, 5 октября 2022, 16:44 мск

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Кадырову присвоено звание генерал-полковника

Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-полковника. Об этом он сообщил сегодня в своем Telegram-канале.

«Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня. Я безмерно благодарен нашему верховному главнокомандующему за высокую оценку моих заслуг! Это для меня большая честь. Я даю слово, что оправдаю оказанное авансом доверие», – написал он.

При этом он сообщил, что подразделения, сформированные в ЧР, ведут атакующие действия на Донбассе и в Херсонской области.

«В настоящее время наши воины ведут успешные наступательные действия в ДНР и в Херсонской области. Один за другим они освобождают населённые и стратегически важные пункты. Буквально в эти минуты российские подразделения с ожесточёнными боями продолжают продвижение вперед», – заявил глава Чечни.

Сегодня Рамзан Кадыров отмечает свое 46-летие.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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