Эскалация по всей линии соприкосновения с Россией: НАТО попытается максимально затянуть украинский конфликт

Главным вопросом на предстоящей встрече министров обороны стран НАТО станет обсуждение вариантов, как затянуть конфликт на Украине. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве. По оценке российских экспертов, нужно ожидать дальнейшей эскалации за счет обострения ситуации на прилегающих к границам РФ территориях.

В частности, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов полагает, что главной темой встречи глав минобороны стран НАТО станет эскалация конфликта на Украине.

«Вопросы эскалации конфликта на Украине будут включать в себя рассмотрение всех возможных сценариев развития военно-политической ситуации с учетом всего набора сил и средств, которыми располагает не только Украина, но и Альянс с точки зрения возможной дальнейшей эскалации», – считает он.

Профессор отметил, что в совещании НАТО будут принимать участие, в том числе, приглашенные в Альянс государства – Швеция и Финляндия. «Эскалация конфликта рассматривается не только по восточным рубежам НАТО, но и по всей линии соприкосновения, включая северный фланг. И здесь участие министров обороны Финляндии и Швеции носит принципиальный характер», – пояснил Данилов.

«Не надо забывать, что этот конфликт может разрастаться по другим направлениям… Молдавия серьезно обеспокоена украинским конфликтом. И здесь Румыния будет настаивать на принятии каких-то превентивных мер. Речь идет о усилении эскалации в северобалтийском регионе, не исключены пограничные конфликты на других территориях, например, по польско-белорусской границе и так далее. Важно рассматривать этот конфликт в комплексе и не смотреть только на те стрелки, которые нам рисует на картах Минобороны на украинской территории. Проблема сейчас переросла украинский конфликт и речь идет о сценариях эскалации», – подчеркнул эксперт.

Данилов также обратил внимание на изменение повестки дня НАТО в связи с российскими ударами по критической инфраструктуре Украины. «СВО переросла свой формат, и фактически речь идет о том, что, давайте быть честными, если мы почитаем российскую военную доктрину, то там все обозначено. Речь идет о возможности классификации конфликта на Украине, как вооруженного конфликта. А это совершенно другой формат и военное планирование… В этом же контексте будут наверняка рассмотрены возможности дополнительной военной помощи Украине вне контекста возможной вовлеченности стран НАТО. И здесь не все так хорошо, несмотря на заявления различные лидеров западных государств о том, что помощь не только не будет остановлена, но и будет наращиваться», – уточнил Данилов.

Декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров со своей стороны высказал мнение, что Запад не пойдет в отношении Украины «на какие-либо резкие движения, особенно юридически обязывающие, поскольку это означает прямое вовлечение НАТО». «Главные вопросы для министров обороны – дальнейшее планирование и затягивание (конфликта), особенно учитывая то, что если действительно вчерашний удар России не будет просто ответом на то, что произошло с Крымским мостом, а это будет последовательная политика выведения из строя критически значимой для вооруженных усилий инфраструктуры, то ситуация может оказаться совсем иной», – пояснил он.

«Я бы не ожидал здесь быстрых побед, поскольку количество наших войск, которые сейчас присутствуют там, и даже с мобилизованными, я не военный эксперт, но то, что считают американцы, будет недостаточно для масштабного продвижения вперед. Оно возможно, как они относят, приблизительно к весне, к концу зимы, может конец января – февраль следующего года. И вот к этому времени нужно будет, с точки зрения американских военных экспертов, подготовить украинскую оборону, новые силы, которые встретят наступление российских войск, могут дать ответ, удержать их», – сказал Сидоров.

«Широкий будет спектр вопросов на этой встрече министров обороны. Но главный все-таки – каким образом сохранить Украину и затянуть этот конфликт», – заключил эксперт.

Москва, Мария Соколова

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