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Четверг, 27 октября 2022, 14:03 мск

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Ректор Российского биотехнологического университета арестован по делу о мошенничестве

Ректор Российского биотехнологического университета Михаил Балыхин арестован на два месяца как фигурант дела о мошенничестве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Головинский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Балыхина Михаила Григорьевича, ректора ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), сроком до 25 декабря 2022 года», – говорится в сообщении.

Детали дела не приводятся.

Известно, что ректору 39 лет. Ранее он занимал должность и.о. ректора Московского государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина, затем был проректором Московского государственного университета дизайна и технологии.

Неделю назад он объявил о переименовании вуза с 90-летней историей – Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) – в «МГУПП – Российский биотехнологический университет».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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