Рост цен: глава Банка России оценила последствия льготных ипотечных программ

В России наблюдается перегрев рынка жилья с риском образования «пузыря». Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, широкомасштабные программы поддержки ипотеки привели не к доступности жилья, а к росту цен.

«Начиная с 20-го года здесь (на рынке жилья) сформировалась тенденция, при которой рост цен на жилье опережал рост номинальных доходов населения. Вторая важная тенденция – что у нас динамика цен на жилье на первичном рынке опережала динамику цен на вторичном рынке. Этот разрыв усилился, и мы видим, что это может являться косвенным предвестником некоторого перегрева на рынке жилья», – пояснила Набиуллина, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор неоднократно выражал озабоченность распространением льготной ипотеки, что увеличивает риски образования финансового «пузыря». «Вызывало озабоченность, мы об этом достаточно громко и много говорили: распространение льготной ипотеки от застройщика, которое могло увеличить риски образования пузыря на ипотечном рынке. Сейчас мы видим в целом некоторое охлаждение ипотечного рынка. В условиях неопределенности объем заявок на ипотеку сокращается, при этом растет предложение жилья на вторичном рынке с дисконтами. Это может привести к переориентации спроса с первичного на вторичный рынок может способствовать в целом сдерживанию цен», – полагает она.

«На наш взгляд, чтобы не возникало таких рисков «пузыря» и перегрева, важно развивать именно адресные программы поддержки, а не широкомасштабные льготные, которые могут создавать такие дисбалансы и приводит не к росту доступности жилья для граждан, а просто к повышению цен», – заключила Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

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