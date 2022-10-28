Собчак тут ни при чем: источник раскрыл подробности скандального уголовного дела о вымогательстве

Телеведущая Ксения Собчак на данный момент не является подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве, в котором фигурируют ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Об этом сообщило РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.

В настоящее время «к ней [Собчак] претензий нет»: «Она здесь [в деле о вымогательстве] ни при чем», – сказал знакомый с обстоятельствами дела источник.

26 октября ТАСС и RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве. RT не уточнял, с чем именно связано дело. ТАСС писал, что потерпевшим по делу проходит должностное лицо «Ростеха», а Собчак подозревают по п. б ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере).

Официально эта информация не подтверждалась, в суде во время рассмотрения вопроса о заключении под стражу Суханова и Романовского фамилия Собчак не звучала.

Кирилл Суханов и Ариан Романовский были арестованы 26 октября сроком на два месяца по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн руб. Им вменяется п. б ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере). По этой статье может грозить от семи до 15 лет лишения свободы.

В тот же день обыски прошли в подмосковном доме Собчак. К этому моменту она покинула Россию, выехав в Прибалтику.

Москва, Андрей Дорофеев

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