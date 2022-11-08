Глава Банка России: Ситуация в экономике смещается в сторону кризиса

Ситуация в мировой экономике смещается в сторону кризиса, что делает реальным негативный сценарий для России. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня в Госдуме, представляя основные направления кредитно-денежной политики на 2023-2025 годы.

Как пояснила глава ЦБ, базовый сценарий прогноза предполагает отсутствие серьезных потрясений в глобальной экономике, когда Центробанки будут повышать ставки для снижения инфляции, что замедлит темпы роста, но масштабной рецессии не произойдет. При этом в России во второй половине 2023 года экономика уже вернется к росту. В 2025 году темпы роста стабилизируются на уровне 1,5-2,5%. Инфляция продолжит замедляться 5-7% по итогам следующего года.

По словам Набиуллиной, позитивный сценарий развития отечественной экономики отличается динамичным формированием новых внешнеэкономических связей с ростом импорта-экспорта российских компаний и быстрым восстановлением внутреннего спроса. В этом случае инфляция вернется к цели уже к концу 2023 года. В этой ситуации денежно-кредитная политика будет более мягкой.

Говоря о негативном сценарии, глава ЦБ назвала его «глобальный кризис». «Повышения ставок ведущими Центробанками не хватит для того, чтобы вовремя затормозить рост инфляции. То есть инфляция будет расти, несмотря на повышение ставок. В итоге ставки будут высокими и менее предсказуемыми дольше. Это будет давить на рост глобальной экономики, увеличивать стоимость обслуживания долга, снижать стоимость активов, вырастут риски финансовой стабильности», – пояснила она.

«Мы рассматриваем этот сценарий с усилением санкций (на Россию), и это станет еще одним фактором ухудшения ситуации в глобальной экономике в свою очередь. В итоге мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008-2009 годами… В этом шоковом, хотя и, по нашей оценке, маловероятном сценарии потребуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики по сравнению с базовым сценарием, чтобы ограничить последствия от этих негативных внешних факторов для российской экономики, не допустить раскручивания инфляционной спирали», – уточнила глава ЦБ.

По ее словам, базовый сценарий ЦБ называет более вероятным, но в последние месяцы «ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились, если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития ситуации».

Москва, Мария Соколова

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