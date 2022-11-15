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Вторник, 15 ноября 2022, 15:28 мск

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Банк России ограничит околонулевую ипотеку в начале 2023 года

Ограничения для ипотеки под околонулевой процент, которую сейчас предлагают застройщики, вступят в силу в начале 2023 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая сегодня в Госдуме.

«Нас беспокоит ипотека от застройщика, когда ставку предлагают якобы даже нулевую. Но при этом наш анализ показывает, что стоимость квартиры по таким продуктам завышается на 20-30%. И часто переплата из-за повышения стоимости квартиры оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту», – пояснила Набиуллина, слова которой цитирует пресс-служба ЦБ.

По ее словам, продать такие квартиры на вторичном рынке за те же деньги уже не получится. «И здесь есть риски и для граждан, для заемщиков, и для банка, который получает в залог актив по завышенной цене», – подчеркнула глава ЦБ.

«Мы сейчас выработали меры по ограничению рисков в этом сегменте и предполагаем, что они вступят в силу в начале следующего года», – уточнила Набиуллина.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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