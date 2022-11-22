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Вторник, 22 ноября 2022, 18:26 мск

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«Газпром» обвинил Европу в дестабилизации мирового рынка СПГ

Европейские страны дестабилизировали мировой рынок СПГ и снизили энергетическую безопасность в глобальном масштабе. Об этом говорится в заявлении «Газпрома».

В российской компании отметили, что в 2022 году в условиях значительной европейской премии относительно азиатских цен некоторые поставщики нарушали обязательства по долгосрочным контрактам и перенаправляли СПГ-танкеры в Европу, чем спровоцировали кризисные ситуации в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«2022 год также показал, что даже в условиях благоприятной экономической конъюнктуры США не смогли оперативно нарастить добычу газа из сланца. За последние пять лет в стране не было введено в разработку ни одного нового месторождения с существенными объемами его добычи», – подчеркнул «Газпром».

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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