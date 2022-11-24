Молдавского блогера Некоглая, шутившего над участником СВО, выдворили из России

Гражданин Молдавии Николай Лебедев, известный как блогер Некоглай, который опубликовал пародию на российского военного, отбрасывавшего вражеские гранаты, выдворен из России за миграционные нарушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Сегодня ночью Лебедев вылетел из Москвы. Приставы проконтролировали исполнение им решения суда», – сказал собеседник агентства.

В ожидании депортации блогер находился в Центре временного содержания иностранных граждан в поселке Сахарово в Подмосковье. После вступления в силу решения суда о его выдворении приставы открыли исполнительное производство.

Ранее, 9 ноября, Пресненский суд признал блогера виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ путем принудительного перемещения. 11 ноября Московский городской суд признал это решение законным.

Москва, Андрей Дорофеев

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