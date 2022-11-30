«Ядерный терроризм»: Совфед принял обращение к парламентам мира осудить Киев за обстрел ЗАЭС

Сегодня верхняя палата российского парламента обратилась к Киеву с требованием прекратить любые атаки на Запорожскую АЭС. Совет Федерации также обратил внимание парламентов стран мира и международных организаций на угрозу ядерной катастрофы.

В частности, в документе отмечено, что в Совете Безопасности ООН, МАГАТЭ и на других международных площадках остаются без внимания многократные заявления представителей России о деструктивной деятельности вооруженных украинских неонацистов и иностранных наемников в отношении ЗАЭС, угрожающей всему человечеству. При этом заявлении подчеркивается, что действия Украины в отношении Запорожской АЭС невозможно расценить иначе как ядерный терроризм.

Сенаторы требует от военного и политического руководства Украины немедленного прекращения любых атак на Запорожскую АЭС и связанную с ней инфраструктуру.

В обращении Совет Федерации также призвал парламенты стран мира и международные организации осудить политику киевских властей и потребовать прекратить агрессивные действия, угрожающие безопасности крупнейшей в Европе атомной станции.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что после двухмесячного перерыва ВСУ возобновили обстрелы ЗАЭС. В ведомстве уточнили, что 19-20 ноября со стороны Украины было выпущено по станции порядка 25 снарядов. Один из них попал в крышу корпуса, где хранится ядерное топливо.

Москва, Мария Соколова

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