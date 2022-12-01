Запад возвращается к колониальным методам: Лавров сказал, как поступит Россия после введения «потолка цен» на нефть

Москву не интересует вводимый Западом «потолок цен» на нефть – договоренности о поставках «черного золота» будут достигаться с российскими партнерами напрямую. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции.

«Какой будет потолок цен – нас это не интересует. Мы будем договариваться с нашими партнерами напрямую. И партнеры, которые продолжают с нами работать, не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти «потолки» незаконным образом вводит», – пояснил Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что решаться эти вопросы будут «на взаимной основе между производителем и потребителем, а не каким-то дядей, который просто решил кого-то наказать».

По его словам, попытка ввести «потолок цен» на российскую нефть ускорит необходимость ухода от навязанных Западом инструментов – «посеяны зерна долгосрочного процесса переформатирования глобальных механизмов».

«К доллару никакого доверия нет. Евро тоже может быть использован в махинациях, учитывая, к каким ухищрениям прибегает Евросоюз, когда та же (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен пыталась оправдать методы или законы, которые требуются принять, чтобы воровать деньги российского государства и российских граждан. Поэтому в ЕС тоже эта тенденция возвращения к колониальным методам, чтобы жить за чей-то счет», – констатировал Лавров.

Ранее сообщалось о намерении западной коалиции, в которую вошли страны «Большой семерки», ЕС и Австралия, ввести «потолок цен» на российскую нефть. При продаже выше установленного уровня будет запрещено оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти. Накануне в Евросоюзе не смогли установить потолок цены на российскую нефть в $60 за баррель из-за Польши и Прибалтики, которые настаивали на ограничении в $30.

Москва, Мария Соколова

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