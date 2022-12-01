Суд приговорил владельцев «Суммы» братьев Магомедовых к 19 и 18 годам колонии строгого режима

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвинявшийся в создании преступного сообщества и хищении 11 млрд рублей, приговорен к 19 годам колонии, его брат, экс-сенатор и бывший совладелец компании Магомед Магомедов осужден на 18 лет лишения свободы. Как сообщает ТАСС, такое решение принял Мещанский суд Москвы.

«Назначить Зиявудину Магомедову наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей, Магомеду Магомедову назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей», – огласила приговор судья Олеся Менделеева.

В приговоре суд пришел к выводу об объективности и обстоятельности доказательств стороны обвинения и надуманности доводов стороны защиты. Согласно приговору, подсудимые имели изначальный умысел для совершения преступлений, действовали сообща, используя офшорные схемы и другие уловки для хищения чужого имущества в особо крупном размере.

«Подсудимые работали в строго иерархическом преступном сообществе», – отмечается в приговоре.

Другим фигурантам дела суд назначил от 7 до 12 лет лишения свободы: бывшему гендиректору АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергею Полякову – 12 лет колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей, бывшему начальнику департамента экономической безопасности ОЗК Роману Грибанову – 10 лет колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей, гендиректору предприятия Энергия-М» Юрию Петрову – семь лет колонии общего режима со штрафом 700 тыс рублей, бывшему главе компании «Интэкс» Артуру Максидову – 12 лет колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей.

Магомеду Магомедову по одному эпизоду незаконного приобретения оружия судья исключила квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», а по второму – незаконную перевозку, оставив только приобретение и хранение оружия. Суд постановил также лишить обвиняемых всех государственных наград. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде.

Оглашение приговора началось 24 ноября. Объемный судебный акт оглашали трое судей поочередно с утра до вечера. Регулярные анонимные сообщения об угрозах взрыва препятствовали оглашению, приостанавливая его из раза в раз на несколько часов. В ходе прений сторон гособвинитель просил суд назначить фигурантам от 8 до 24 лет лишения свободы. Им вменяются эпизоды хищений на общую сумму около 11 млрд рублей, руководство и участие в преступном сообществе.

В уголовном деле речь шла о девяти эпизодах хищений – в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона «Балтика» в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции «Василеостровская» в Петербурге и «Нерюнгринской ГРЭС», реконструкции калининградского аэропорта «Храброво».

Подсудимые вину отрицают и в ходе процесса просили о вынесении оправдательного приговора.

Москва, Андрей Дорофеев

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