Женщина, спасенная с горевшего на Москве-реке судна, доставлена в больницу

Женщина, которую спасатели эвакуировали сегодня с горевшего на Москве-реке судна, получила травмы, требовавшие госпитализации. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«По прибытии спасатели на воде обнаружили на дымящемся судне женщину, откуда её доставили на поисково-спасательную станцию «Марьино», где оказали первую помощь. После осмотра бригадой скорой, женщина была госпитализирована в медицинское учреждение», – говорится в сообщении ведомства.

У пострадавшей были зафиксированы ожоги и переохлаждение.

Как сообщалось, сообщение о пожаре на пришвартованном судне, стоящем в 40 метрах от берега в районе улицы Борисовские Пруды, поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Москве сегодня в 10.10. Огнем было охвачено около 20 квадратных метров. В 10.48 открытое горение было ликвидировано.

Москва, Андрей Дорофеев

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