В акватории Москвы-реки сгорело судно

Возгорание произошло сегодня на судне, пришвартованном в акватории Москвы-реки. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.

«В 10.10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Борисовские Пруды, д. 10 (река Москва). По прибытию пожарных – происходит загорание пришвартованного судна на общей площади около 20 кв. м». – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что с горящего судна был спасен один человек. Информации о пострадавших не поступало.

В 10.48 открытое горение было ликвидировано.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по факту возгорания на судне, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Москва, Андрей Дорофеев

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