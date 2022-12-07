Жилье в Москве впервые за пять лет подешевело по итогам 12 месяцев

В ноябре по итогам 12 месяцев средняя стоимость жилья на вторичном рынке Москвы снизилась на 0,55%. Отрицательная динамика в годовом выражении зафиксирована впервые с 2017 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное аналитиками «Инком-Недвижимости».

«Впервые с 2017 года квадратный метр на «вторичке» Москвы подешевел в годовом выражении. Напомню, в апреле 2022 года в первый раз за пять лет была отмечена отрицательная динамика медианной цены месяц от месяца, и она продолжается, а по отношению к аналогичному периоду прошлого года всегда был небольшой плюс», – пояснил руководитель Аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов. «С этой стороны ноябрь можно считать переломным моментом. Коррекция среднестатистического показателя незначительная и не идет в сравнение с уменьшением чека сделки, но она подтверждает общую ситуацию на рынке», – добавил он.

По данным «Инком», сильнее всего стоимость 1 кв. м в ноябре упала в многокомнатных квартирах: на 1,6% – за месяц, на 1,7% – за год до 399,1 тыс руб. Средняя стоимость «квадрата» популярных у покупателей «однушек» по итогам ноября составила 274,3 тыс руб. За месяц снижение на 0,4%, за год – на 0,2%.

Цена 1 кв. м у «двушек» за месяц снизилась на 0,3% до 268,9 тыс руб., но за год был отмечен ценовой прирост на 1%. Средний «квадрат» в трехкомнатных квартирах оценивается в 264,8 тыс руб. За месяц он подешевел на 0,3%, за год на 0,6%.

Спрос на вторичное жилье в Москве в ноябре, по наблюдениям экспертов, сохранялся на довольно высоком уровне – число авансов и сделок соответствовало октябрьским значениям и всего на 3% уступило показателю ноября «сверхэффективного 2021 года». Поддерживает спрос грамотная дисконтная политика. Сделки сейчас проходят только со скидками от изначальной цены продажи, дисконт в эконом-классе составляет 5-10%. Прирост предложения остановился, но ассортимент остается широким. Это тоже оказывает давление на стоимость квартир.

В «Инком» прогнозируют дальнейшее снижение цен на вторичном рынке жилья. По их мнению, оно будет спровоцирована сектором новостроек в случае отмены ипотеки с господдержкой на новое жилье.

Москва, Андрей Дорофеев

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