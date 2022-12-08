Мутко рассказал, что будет с ценами на жилье в 2023 году

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что подорожания жилья в 2023 году ждать не стоит. По его словам, рост стоимости жилой недвижимости начал останавливаться, эта тенденция продолжится и в следующем году.

«Мы видим, что сейчас непроданного жилья на рынке где-то 40 млн кв. м. Таким образом, спрос был удовлетворен и цены начали останавливаться, и даже в реальном выражении где-то снижаться», – отметил Мутко в интервью телеканалу НТВ.

По его прогнозу, «такой же ситуация будет в следующем году». «Больше снижения доступности не будет происходить», – убежден он.

Глава ДОМ.РФ пояснил, что рынок новостроек в России регулируется балансом спроса и предложения. «Ключевым вопросом сдерживания цен является баланс спроса и предложения. 95% жилья строится по сути на деньги людей, это рыночная сфера и баланс играет ключевую роль», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Мутко, значительное удорожание жилья в 2020-2021 годы было вызвано нарушением баланса спроса и предложения.

«Надо учитывать, что государство всегда макроэкономически контролирует эту ситуацию, пытается в той или иной степени поддерживать или спрос, или предложение, или в комплексе оказывает содействие рынку», – добавил гендиректор «Дом.рф».

Ранее замглавы Минфина РФФ Алексей Моисеев заявил, что в министерстве не видят необходимости в продлении программы льготной ипотеки на новостройки. Аналогичную позицию озвучил Центробанк. Таким образом, льготная ипотека под 7% на квартиры на первичном рынке жилья может завершиться 31 декабря.

Москва, Наталья Петрова

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