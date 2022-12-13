Сильный снег ожидается ночью в Москве

Сильный снег начнется в столице сегодня вечером и будет идти до утра среды. Об этом сегодня предупредило главное управления МЧС России по городу Москве.

«В период с 21 часа 13 декабря до 09 часов 14 декабря в Москве ожидается сильный снег. Сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы. Количество осадков ожидается 10-12 мм, прирост снежного покрова 13-15 см», – говорится в экстренном предупреждении, которое распространило ведомство.

Накануне в столице прошли дожди, что в сочетании с потеплением и таянием сугробов привело к подтоплениям.

Ранее синоптики сообщали, что в среду, 14 декабря, в Москве ночью ожидается -5...-3°, по области -7...-2°. Днем также возможен снег при такой же температуре воздуха. На дорогах вероятны снежные заносы и гололедица, местами сильная.

Москва, Андрей Дорофеев

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