Фигурантке дела о «королях компромата» не удалось выйти из СИЗО

Московский городской суд оставил под стражей Ольгу Архарову, проходящую по делу о вымогательстве, в котором фигурируют администраторы ряда телеграм-каналов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«14 декабря 2022 года Московский городской суд оставил постановление Кузьминского районного суда города Москвы от 4 октября 2022 года об избрании меры пресечения администратору Telegram-канала «Адские бабки» Ольги Архаровой без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, в августе были задержаны, а затем арестованы администраторы каналов – Ольга Архарова, Александра Баязитова и Инна Чурилова (каналы «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка», «Е-магия»). В сентябре задержали админов ТГ-каналов «КАК-ТО ВОТ ТАК» Анатолия Спирина и «Кремлёвский мамковед», «Кремлевский шептун», «Бетономешалка» Станислава Садовова.

Фигуранты обвиняются в вымогательстве у крупных предпринимателей и сотрудников госкомпаний.

Москва, Андрей Дорофеев

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