Неизвестные закидали кувалдами посольство Финляндии в Москве

Неизвестные в масках забросали сегодня посольство Финляндии в Москве кувалдами. Видео, запечатлевшее акцию, опубликовал телеграм-канал «Мослента».

На записи видно, что в акции участвовали около двух десятков человек. При себе они не имели плакатов, объясняющих причины таких действий. Какой либо символики на их одежде также замечено не было.

Telegram: Видео

Молодые люди молча подбежали к ограде дипмиссии и каждый из них перебросил через решетку по кувалде. После этого участники акции скрылись.

Ранее у посольства России в Хельсинки собирались агрессивные активисты, которые бросали в здание камни и ломали камеры видеонаблюдения.

Москва, Андрей Дорофеев

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