Адаптация или полная трансформация: начало 2023 года станет определяющим для политической системы России

Для политической системы России возможны четыре сценария дальнейшего развития – от косметических изменений до создания совершенно новой парадигмы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на «круглом столе» в Москве. По его оценке, определяющими станут два события начала будущего года – послание главы государства Владимира Путина и старт президентской избирательной кампании 2024 года.

«Логическая, теоретическая и практическая рамка дальнейшего развития политической системы находится в русле или формате четырех сценариев. Первый – это сценарий адаптации, косметические изменения. Второй – сценарий оптимизации, когда происходят изменения, которые можно было называть уже качественными, значительными, но при этом система оставалась бы таковой. Третий сценарий – это трансформация, когда политическая система значительно меняется. И последний – это организация, то есть – создание новой политической системы», – пояснил Чеснаков.

Эксперт обратил внимание, что в настоящее время остаются возможности реализации всех четырех сценариев. «Это пространство для маневра очень важно. Оно создает рамку для политической игры. Что сделал Путин на самом деле самое важное? Хоть некоторые говорят с огромным воодушевлением, некоторые – со скепсисом, но это важно – Путин возвратил политику в политику. Потому что до февраля и во внешней, и во внутренней политике мы наблюдали некие инерционные модели – когда действовали, исходя, скорее из протокольных соображений, чем из смысловых», – подчеркнул он.

«Как прежде уже не будет – это можно делать слоганом и вывешивать на транспарантах. Хотя и не все это до сих пор поняли, и кто-то еще надеется, что все вернется на круги своя. Но, действительно, нужно понимать, что, как прежде, уже не будет… Нужно будет демонстрировать совершенно другие качества выживания в новой системе мироощущения, если хотите, миросозерцания тех, кто наблюдает за этим процессом, и миродействия тех, кто пытается этот новый мир построить. Поэтому, мне кажется, это чрезвычайно важно, что этот новый мир, который сегодня формируется, в ближайшее время будет реконструирован», – считает Чеснаков.

При этом, как отметил политолог, в каком направлении будет изменяться мир, станет ясно уже в начале будущего политического сезона-2023. «Как он будет реконструирован, мы узнаем, исходя из нескольких моментов. Первое – это будущее послание президента, а второе – это начало президентской кампании (2024 года). Очевидно, что решение о том, как в дальнейшем будет развиваться наша политическая система, будет приниматься в зависимости от наиболее комфортных условий из этих двух событий, которые и сформируют рамку будущего процесса. И они будут формировать повестку будущего политического сезона во многом, в который мы войдем, так понимаю, все-таки может быть даже раньше, чем 9 января следующего года», – заключил Чеснаков.

Москва, Мария Соколова

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