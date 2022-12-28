Минфин РФ сообщил о повышении цен на игристое вино

Минимальная цена на игристые вина в России повысится с 7 января 2023 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства финансов РФ.

В частности, минимальная розничная цена на игристое вино в РФ составит 239 рублей, вместо 169 рублей, за 0,75 литра. Минимальная оптовая цена игристого вина составит 199 рублей, отпускная – 166 рублей за 0,75 литра готовой продукции, – следует из приказа Минфина, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Как сообщал «Новый День», ранее министерство финансов опубликовало также приказ, согласно которому с 1 января 2023 года вырастут минимальные цены на водку, бренди и коньяк.

Так, минимальная розничная цена водки с 1 января 2023 года составит 281 рубль за 0,5 литра, бренди – 375 рублей, коньяка – 517 рублей за 0,5 литра. Следует отметить, что сейчас минимальная розничная цена водки составляет 261 рубль за 0,5 литра, бренди – 348 рублей, коньяка – 480 рублей.

Также, согласно приказу минфина, с нового года минимальная отпускная цена на бренди повышается с 270 до 289 рублей за 0,5 литра, оптовая – с 284 до 304 рублей, на коньяк – соответственно отпускная с 371 до 397 рублей, оптовая – с 391 до 419 рублей.

На водку минимальная отпускная цена у производителей с 2023 года будет 229 рублей (214 рублей в настоящее время), оптовая – 238 рублей (222 рубля) за 0,5 литра.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»