Банк России анонсировал валютные операции в рамках «бюджетного правила»

Банк России возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином РФ «бюджетного правила». Об этом говорится в официальном сообщении Центробанка.

Регулятор уточнил, что операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань – рубль» со сроком расчетов «завтра» (CNYRUB_TOM).

«Для минимизации влияния этих операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца», – поясняется в сообщении.

«При этом подходы Банка России к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются. Банк России сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности», – сообщил регулятор.

По данным министерства финансов РФ, с 13 января по 6 февраля будет направлено на продажу валюта на 54,5 млрд рублей, что соответствует ожидаемому объему недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Предполагается, что ежедневный объем продажи составит 3,2 млрд рублей.

В ведомстве пояснили, что эти меры предпринимаются «в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы».

Москва, Светлана Антонова

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