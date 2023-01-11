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Среда, 11 января 2023, 17:12 мск

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В Турции опровергли отправку кассетных боеприпасов на Украину

Данные о поставках на Украину кассетных боеприпасов американского образца из Турции – дезинформация, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

«Разве вы не видите, что Турция – единственная страна, которая работает для установления мира? Президент [Реджеп Тайип] Эрдоган – единственный лидер, который может говорить с обоими лидерами, которому доверяют», – пояснил собеседник агентства.

По его словам, подобные сведения служат интересам тех, кто хочет подорвать усилия Анкары по мирному урегулированию украинского конфликта.

Как сообщалось ранее, западные СМИ опубликовали данные о том, что Турция отправляет Украине кассетные боеприпасы, которые после разбрасывания могут оставаться активными несколько лет. Анкара согласилась отправить их Киеву после отказа Вашингтона, который сослался на запрет во внутреннем законодательстве, отмечало издание Foreign Policy.

Так или иначе, накануне стало известно, что Турция поддержала «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, предполагающий существование территории Украины в границах 1991 года. МИД РФ ранее заявил, что Киев выдвигает нереалистичные и неадекватные условия. Россия не будет обсуждать предложение Зеленского, согласно которому новые российские регионы должны вернуться в состав Украины.

Анкара, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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