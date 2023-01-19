Россияне перевели в зарубежные банки рекордную сумму

Депозиты россиян в иностранных банках по итогам ноября достигли рекордных $81,7 млрд, увеличившись с начала 2022 года в 2,7 раза, передает «Прайм» со ссылкой на расчеты РИА «Новости» на основе данных Банка России.

Как отмечается, в последний месяц осени 2022 года депозиты россиян в иностранных кредитных организациях выросли до $81,7 млрд, хотя на начало года граждане РФ хранили за рубежом лишь $30,6 млрд. В рублевом эквиваленте вклады в иностранных банках по итогам ноября достигли почти 5 трлн рублей, увеличившись за 11 месяцев в 2,2 раза.

С началом спецоперации на Украине россияне начали активно переводить средства за рубеж. Так, в феврале в иностранные банки было выведено около $4,3 млрд, что на тот момент стало максимальным показателем минимум с 2018 года – более ранней статистики ЦБ не публикует.

Затем на фоне введения лимитов ЦБ на вывод средств за границу объемы таких операций значительно снизились – весной было переведено лишь $4,9 млрд. Однако с июня, по мере ослабления ограничений, суммы вновь начали расти, и за все лето россияне вывели за рубеж $20,5 млрд. Абсолютный месячный рекорд был достигнут в сентябре – $9,3 млрд. В октябре и ноябре россияне перевели в зарубежные кредитные организации по $5,8 млрд.

Москва, Светлана Антонова

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