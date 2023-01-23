Экс-сотрудник подмосковного главка МВД осужден за организацию незаконной миграции

Бывший сотрудник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области осужден за получение взяток и организацию незаконного въезда иностранцев. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Таганской межрайонной прокуратуры Москвы.

«Таганский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении теперь уже бывшего начальника отдела по вопросам депортации, реадмиссии и ограничений въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области Сергея Медяникова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения), а также семи эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере)», – говорится в сообщении ведомства.

Как было установлено в суде, Медяников в период с февраля 2019 года по июль 2020 года получил через посредника взятки за принятие в отношении семи граждан, которым был запрещен въезд в Россию, незаконных решений об отмене запретов с учетом несоответствующих действительности сведений, содержащихся в поддельных документах. За каждый такой факт начальник отдела получил по 100 тыс рублей.

«Для осуществления задуманного, Медяников вместе с соучастниками – бывшими сотрудниками вверенного ему отдела, подыскивали образец бланка свидетельства о заключении брака и копии паспортов граждан Российской Федерации, с помощью которых они изготавливали поддельные копии свидетельств о заключении брака между иностранным гражданином и гражданином РФ, заверяли их поддельными печатями, штампами и подписями нотариусов Москвы», – добавили в прокуратуре.

Опираясь на эти фальшивки, полицейский давал указание подчиненным об отмене запрета на въезд в Россию.

Суд назначил Медяникову наказание в виде 6 лет лишения свободы. Он взят под стражу в зале суда и наказание будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

В отношении соучастников Медяникова ранее суд вынес обвинительный приговор.

Москва, Андрей Дорофеев

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