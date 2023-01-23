Суд вынес обвинительный приговор экс-прокурору подмосковного Раменского

Суд вынес обвинительный приговор бывшему прокурору подмосковного Раменского Константину Томбулову и 12 его подельникам, которые занимались взяточничеством, вымогательством и крупным мошенничеством с земельными участками. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета России.

«Противоправная деятельность Томбулова, по версии следствия, началась с 2009 года, когда он занимал должность Раменского городского прокурора. В последующем, с мая 2017 по ноябрь 2018 года Томбулов работал в должности заместителя руководителя Люберецкого отдела СК России по Московской области, с которой был уволен», – говорится в сообщении ведомства.

В суде было установлено, что фигурант совместно с соучастниками в период с 2009 по 2017 годы путем подделки документов незаконно получали право собственности на земельные участки в Московской области, которые затем продавались по рыночным ценам. Ущерб государству составил 15 миллионов рублей. Кроме того, члены преступной группы получали в качестве взятки объекты недвижимости на сумму более 60 млн рублей.

«Также Томбулов вместе с подельниками в 2017-2018 годах вымогал у предпринимательницы долю рыночной стоимостью более 28 млн рублей в фитнес-клубе. Кроме того, он организовал хищение вверенной подчиненному ему сотруднику изъятой обувной продукции на общую сумму 50 миллионов рублей», – уточнили в СК.

Установить всю мошенническую схему следователям удалось в результате масштабной работы. Было проведено более 300 допросов, более 100 судебных экспертиз, изъят и изучен большой объем правоустанавливающей и финансовой документации. В целях обеспечения исполнения последующего приговора в ходе расследования на имущество Томбулова и аффилированных с ним лиц был наложен арест на сумму более 400 млн рублей.

В зависимости от роли каждого члены криминального сообщества признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере, мошенничестве, вымогательстве и присвоении в особо крупном размере.

«К уголовной ответственности привлечены лица, которые в разные периоды действовали в составе организованных преступных групп под руководством Томбулова. В их состав входили сотрудники МВД РФ, Раменской городской прокуратуры, а также лица с криминальным прошлым», – отметили в Следкомитете.

Приговором суда Томбулову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, он лишен специального звания и классного чина. Другие соучастники приговорены к длительным срокам заключения, а также штрафам.

Как уточнили в СК, сейчас продолжается рассмотрение уголовного дела в суде в отношении еще четверых фигурантов, двое лиц осуждены ранее, еще один находится в розыске.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»