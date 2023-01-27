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Пятница, 27 января 2023, 18:13 мск

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Банковский сектор РФ вышел в плюс: по итогам 2023 года ожидается прибыть в триллион рублей

Банковский сектор России полностью компенсировал убыток первой половины 2022 года и по итогам 12 месяцев получил прибыль 203 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ. Как отметил сегодня брифинге директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, в нынешнем году ожидается прибыль на уровне одного триллиона рублей.

Как отмечается в докладе, в декабре 2022 года банки отразили высокую прибыль (342 млрд рублей), что в том числе связано с валютной переоценкой на фоне ослабления рубля. Корпоративный портфель в декабре вырос на значительные 2,1% (после +1,0% в ноябре) в результате бюджетных расходов, а годовой рост в 14,3% оказался даже выше, чем в достаточно успешном 2021 году (+11,7%), уточнили в ЦБ.

При этом за месяц банки выдали рекордный объем ипотеки, в итоге за декабрь портфель вырос на 3,3% (с корректировкой на секьюритизацию), а годовой рост достиг 20%. Это является высоким показателем с учетом всех обстоятельств, хотя и на треть ниже прироста за 2021 год.

Вместе с тем средства населения в банках за последний месяц 2022 года увеличились на рекордные 7,6%. Такой значительное увеличение в декабре обусловлено традиционным авансированием январских социальных платежей, пояснили в ЦБ, уточнив, что в результате годовой прирост средств физических лиц составил 6,9%, что выше, чем в 2021 году (+5,7%).

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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