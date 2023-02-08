В Госдуме оценили дальнейшие действия ЦБ по ключевой ставке

Банк России сохранит нынешний размер ключевой ставки в 7,5% на первом в этом году заседании совета директоров, который пройдет 10 февраля. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в онлайн-интервью «Парламентской газете». По его оценке, динамика инфляции пока выглядит непредсказуемо, поэтому повода для понижения ставки у ЦБ пока нет.

«По поводу возможных решений на предстоящем заседании мнения экспертов разделились. Одни прогнозируют сохранение ставки на прежнем уровне, другие уверены, что ее несколько повысят. К сожалению, тезисов о том, что ставка будет снижена, нет. Причина следующая – ситуация с инфляцией пока выглядит непредсказуемо», – пояснил Аксаков.

Парламентарий обратил внимание, что за последнюю неделю инфляция выросла с 0,14% до 0,17%. «Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. И очевидно, ЦБ точно так же поступит – изучит тенденции, посмотрит, как работает в целом экономика, как ведет себя потребитель. Надо отметить, что наши граждане действуют достаточно сдержанно в текущей ситуации. Они не проявляют повышенную потребительскую активность. Скажем, потребительские кредиты сократились, в том числе, ипотечное кредитование несколько подспало и обеспеченное кредитование, автокредитование довольно серьезно снизилось», – констатировал он.

«Скорее всего, Центробанк примет решение о сохранении текущей ставки в 7,5%. При этом я предсказываю поэтапное все-таки снижение ключевой ставки до параметров, там, сначала 7,25%, 7% и 6,5% где-то к середине года», – заключил Аксаков.

10 февраля состоится первое в этом году заседание совета директоров Банка России, на котором будет принято решение о размере ключевой ставки. Нынешний уровень этого показателя в 7,5% ЦБ установил 19 сентября 2022 года, закончив период снижения ставки после 20%, установленных в феврале прошлого года.

Москва, Мария Соколова

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