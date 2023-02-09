Исполосованную ножом пятиклассницу из Химок перевели из реанимации в обычную палату

Пятиклассницу из Химок, которой сверстница нанесла многочисленные ножевые ранения, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Девочка, пострадавшая в Химках, продолжает проходить лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. У ребенка положительная динамика, и она уже переведена из реанимации в отделение хирургии. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести», – уточнили в минздраве.

Как сообщалось ранее, накануне 11-летняя девочка пришла в себя. Она получила многочисленные ранения и потеряла много крови, но внутренние органы не пострадали.

ЧП, в результате которого пострадал ребенок, роизошел утром 7 февраля в химкинском лицее №10. Ученица пятого класса в туалете напала с ножом на одноклассницу. При этом в области лица и туловища, по разным сведениям, она нанесла до сотни ранений.

После этого нападавшая вернулась в класс и заявила, что «убила Соню».

Москва, Андрей Дорофеев

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